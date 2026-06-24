Пентагон впервые на высшем уровне протестировал лазерное и микроволновое оружие

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Пентагон впервые на высшем уровне испытал лазерное и микроволновое оружие на полигоне в штате Нью-Мексико. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на Axios.

На демонстрации присутствовали министр обороны Пит Хегсет и технический директор Пентагона Эмиль Майкл.

В частности, на полигоне была испытана мобильная система направленной энергии мощностью 20 кВт LOCUST от компании AeroVironment. При этом в ходе испытаний LOCUST уже сбивал несколько беспилотников с палубы авианосца "Джордж Буш".

В проекте бюджета США на 2027 финансовый год заложено более 2 миллиардов долларов на исследования и разработки в этой области. Лазерное и микроволновое оружие считается относительно дешевым средством борьбы с БПЛА.

Ранее российский комплекс LazerBuzz (проект "Посох") сбил беспилотник лазерным лучом на дистанции 1,5 километра. Он способен поражать FPV-дроны, в ходе эксперимента в рамках совершенствования лазерной системы удалось сбить БПЛА самолетного типа.