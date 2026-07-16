"Мосбилет" приглашает на самые яркие выставки второй половины июля

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Десять выставочных проектов стартуют во второй половине июля на площадках столичного департамента культуры, передал портал мэра и правительства Москвы.

Экспозиции затронут темы космоса, истории медицины, литературы, ботаники, иконописи, современного искусства и анималистики. Билеты доступны в сервисе "Мосбилет".

В Музее космонавтики одновременно откроются две выставки, приуроченные к памятным датам. С 16 июля по 13 октября будет работать экспозиция "От Энергии к Энергии", посвященная 90-летию Владимира Рачука – ученого и инженера-конструктора жидкостных ракетных двигателей для ракет космического и стратегического назначения. Он считается основоположником таких направлений, как ядерные ракетные двигатели и двигатели на криогенных компонентах топлива.

С 24 июля по 1 декабря в том же музее откроется выставка "Звезда конструктора Гая Северина" к 100-летию со дня рождения ученого и конструктора. Под его руководством создавали катапультируемое кресло для первого полета Юрия Гагарина, скафандр "Беркут" для выхода Алексея Леонова в открытый космос, а также разрабатывали скафандр "Кречет" для экспедиции на Луну. Посетители увидят разнообразные скафандры из коллекции музея, узнают о работе и увлечениях Гая Ильича.

Музей истории Лефортово с 16 июля по 2 ноября представит выставку "История одной больницы. Предисловие", посвященную городской клинической больнице № 29 имени Н. Э. Баумана. В 1865 году благотворительница княгиня Наталья Шаховская создала в Москве общину сестер милосердия, назвав ее "Утоли моя печали" – в честь исцеляющей иконы. После революции община прекратила деятельность, а ее здания заняла больница. На выставке покажут личные вещи и дневники сестер милосердия, медицинские приборы, письма, открытки и фотографии.

Дом Гоголя совместно с музеем-заповедником "Остафьево" с 24 июля по 4 октября откроет выставку "Между словом и образом: Гоголь в иллюстрациях и цитатах". Будут представлены иллюстрации известных художников к текстам Николая Васильевича. Произведения Гоголя в разные годы оформляли Андрей Костин, Юрий Чарышников и другие.

В музее-заповеднике "Коломенское" с 28 июля по 20 декабря пройдет выставка "Соль земли. Краски русских иконописцев". Посетителям представят иконы из фондов музея-заповедника и минералы из собрания Государственного геологического музея имени В. И. Вернадского. Гости узнают, как расписывали иконы и с какими трудностями сталкивались мастера, как на Руси делали и называли краски.

Усадьба Кусково с 22 июля 2026 года по 18 апреля 2027 года в Итальянском домике откроет выставку "Кусковская ботаника", посвященную растительному миру садово-паркового ансамбля усадьбы второй половины XVIII – начала XIX века. XVIII век был временем становления ботаники как академической науки. Увлечение не обошло стороной и графа Петра Шереметева. Посетители смогут узнать больше о том времени, сравнить прошлое и нынешнее Кусково, увидеть произведения из собрания музея, копии графических работ.

Московский музей современного искусства совместно с "Лужниками" с 31 июля по 29 ноября представит проект "Лужники". Есть место истории", приуроченный к 70-летию олимпийского комплекса. Экспозиция объединяет произведения разных периодов – от русского авангарда начала XX века до работ молодых авторов, созданных в последнее десятилетие, в том числе специально для выставки.

Государственный Дарвиновский музей откроет сразу две выставки. С 21 июля по 27 сентября будет работать экспозиция "Случайный пассажир" – снимки фотографа Натальи Львовой, сделанные в 2010–2013 годах во время ее командировок в Западную Сахару, Ирак, Таджикистан, Афганистан, Сирию и Кыргызстан.

С 28 июля по 4 октября в том же музее откроется выставка "Пушистые герои сказок", на которой представят иллюстрации художницы Ольги Ионайтис, сделанные к русским сказкам, произведениям Самуила Маршака и Кеннета Грэма. С особенной любовью она изображает животных, на создание многих из них ее вдохновили реальные звери – художница состоит в клубе анималистов при Московском зоопарке.

Московский зоопарк с 29 июля по 23 августа в выставочном пространстве на старой территории представит выставку "Противоположные миры. Животные азиатских и амазонских джунглей в акварелях Иры Семенюк". Зрители увидят более 30 акварелей, выполненных во Вьетнаме и Колумбии.

Ранее "Мосбилет" также опубликовал программу ко дню рождения поэта Владимира Маяковского. День рождения поэта отмечается 19 июля. Основные мероприятия начнутся с возложения цветов к могиле Маяковского на Новодевичьем кладбище и к памятнику на Триумфальной площади. Здесь же поклонники поэта прочитают свои любимые стихи.