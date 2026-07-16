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16 июля, 13:22

Политика

Рада назначила Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины

Фото: ТАСС/EPA/ALEXANDROS BELTES

Верховная рада проголосовала за назначение главы компании "Нафтогаз" Сергея Корецкого на пост премьер-министра Украины.

За кандидатуру Корецкого проголосовали 289 депутатов. Отмечается, что опыта работы в государственном управлении у главы компании "Нафтогаз" нет.

12 июля украинский лидер Владимир Зеленский заявил о планах сменить руководство правоохранительных органов Украины, а также правительство. Кроме того, он хотел отправить в отставку премьер-министра Юлию Свириденко.

Зеленский поблагодарил Свириденко за четкую, стабильную и эффективную работу на посту председателя кабмина Украины и предложил ей возглавить "новое значимое направление". На следующий день премьер направила заявление об отставке в Раду.

В результате Рада большинством голосов отправила в отставку Свириденко. Согласно законодательству Украины, отставка главы правительства влечет за собой прекращение полномочий всего кабинета министров. 16-го числа Зеленский внес в Раду представление о назначении нового премьера.

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