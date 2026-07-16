Павильон московской медицины откроется на фестивале VK Fest

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин​

Павильон московской медицины откроется на предстоящем фестивале VK Fest 18 и 19 июля. Посетителям также расскажут, как пройти "Московский чекап" в приложении "ЕМИАС.ИНФО".

Гости павильона смогут менее чем за 20 минут пройти экспресс-диагностику и узнать состав своего тела. Кроме того, диагностика покажет факторы, которые влияют на здоровье человека. Здесь же посетители проанализируют физическую подготовку и получат персональные рекомендации по рациону и режиму питания.

Ранее сообщалось, что всего за две недели с момента запуска программы "Московский чекап" 70 тысяч жителей столицы решились первый раз посетить поликлиники для профилактического осмотра. Всего со старта программы уже свыше 700 тысяч человек открыли новый раздел в приложении, а более 250 тысяч прошли базовое анкетирование для оценки рисков здоровья.

Чекап позволяет определить тип старения – порядка 50 тысяч человек уже смогли узнать об этом подробнее. У 800 москвичей был выявлен ускоренный темп старения – их биологический возраст существенно превышал паспортный. Эти пациенты были направлены на дополнительные обследования и получили индивидуальные рекомендации по поддержанию здоровья и изменению образа жизни.

