"Московский чекап" привлек в поликлиники более 70 тыс новых пациентов

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

За две недели с момента запуска программы "Московский чекап" 70 тысяч жителей столицы решились впервые посетить поликлиники для профилактического осмотра. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Ожидаемая продолжительность жизни москвичей уже превышает 80 лет. Наша задача – создать все условия в городе, чтобы каждый мог управлять своим возрастом и получить дополнительные годы насыщенной жизни. Для этого важно не просто качественно лечить заболевания, а выявлять риски еще до появления симптомов", – отметила вице-мэр.

В связи с этим в рамках философии здорового долголетия и был запущен "Московский чекап", 90% которого проходит онлайн. Такой формат, по словам Раковой, позволяет интегрировать программу в повседневную жизнь. Всего с начала ее старта свыше 700 тысяч человек открыли новый раздел в приложении, а более 250 тысяч прошли базовое анкетирование для оценки рисков здоровья.

Ключевая возможность чекапа заключается в определении типа старения. В частности, порядка 50 тысяч участников узнали свой профиль старения. При этом у еще 800 москвичей был выявлен ускоренный темп старения – их биологический возраст существенно превышал паспортный. Эти пациенты были направлены на дополнительные обследования и получили индивидуальные рекомендации по поддержанию здоровья и изменению образа жизни.

Вместе с тем Ракова анонсировала открытие павильона московской медицины на предстоящем фестивале VK Fest 18 и 19 июля. Меньше чем за 20 минут гости пройдут экспресс-диагностику, в ходе которой узнают состав своего тела с помощью биоимпеданс-анализа, определят факторы, влияющие на здоровье, проанализируют физическую подготовку и получат персональные рекомендации по рациону и режиму питания. Посетителям также расскажут, как пройти "Московский чекап" в приложении "ЕМИАС.ИНФО".

Ранее Сергей Собянин рассказывал о создании в Москве нового каркаса стационарной медпомощи. В столице строят новые, а также полностью обновляют существующие больничные корпуса в соответствии с современными стандартами.

Преобразования затрагивают не только сами здания, но и прилегающие территории. Например, там, где это возможно, их превращают в удобные общественные пространства для пациентов и медперсонала. С 2020 года благоустроены территории примерно 20 московских стационаров.