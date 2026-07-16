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16 июля, 09:34

Культура

Причиной смерти актера из "Парка Юрского периода" Сэма Нила стала пневмония

Фото: ТАСС/AP/Richard Shotwell

Причиной смерти актера Сэма Нила, известного по серии фильмов "Парк Юрского периода", стала пневмония. Об этом в эфире Radio New Zealand сообщил агент актера Филип Гренц.

По словам Гренца, перед пневмонией Нил боролся с лимфомой и даже вылечил ее при помощи CAR-T-терапии. Последний год актер активно работал, совмещая руководство винодельней и разработку четырех фильмов, которые выйдут в свет в скором времени.

"Поскольку Сэм был крайне непубличным человеком, который презирал шумиху, его семья почтит его память закрытой, семейной поминальной службой на его ферме в Новой Зеландии, дата которой еще не определена", – добавил агент актера.

Нил скончался 13 июля в возрасте 78 лет. СМИ писали, что в 2023 году актеру диагностировали онкологическое заболевание и он проходил курс химиотерапии.

Свою актерскую карьеру он начал в 1970-е годы на телевидении в Новой Зеландии, в следующем десятилетии снялся в ряде иностранных проектов, в том числе в США, которые принесли ему первые номинации и награды, включая первую номинацию на "Золотой глобус".

Широкое признание Нил получил в 1990-е годы благодаря ролям в "Охоте за "Красным Октябрем" и "Парке Юрского периода". Актер также принял участие в таких крупных проектах, как "Мертвый штиль", "Пианино", "Сирены", и других.

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