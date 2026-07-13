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13 июля, 12:25

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Себастьян Роше вспомнил о совместной работе со звездой "Парка Юрского периода" Сэмом Нилом

"Спасибо за доброту": коллеги простились со звездой "Парка Юрского периода" Сэмом Нилом

Новозеландский актер Сэм Нил скончался в возрасте 78 лет, сообщили СМИ со ссылкой на семью звезды. Точные причины смерти не названы, но известно, что Нил боролся с онкологией. Подробности – в материале Москвы 24.

"Пора бы мне сняться еще"

Фото: legion-media.com/PA Images

Актер Сэм Нил, наиболее известный по франшизе "Парк Юрского периода", умер в возрасте 78 лет.

"Сэм ушел из жизни в окружении родных, сохранив то достоинство, которое было присуще ему на протяжении всей жизни", – сообщили близкие актера на его странице в соцсетях.

В посте также уточнялось, что смерть Нила была "внезапной и неожиданной", тем более что он был в ремиссии. При этом точные причины не сообщались.

На пост отреагировали поклонники и коллеги Нила. В частности, шотландско-французский актер Себастьян Роше рассказал, что ему довелось поработать вместе с Сэмом.

Он был не только блестящим актером, но и таким замечательным человеком. Спасибо за доброту и юмор, великолепный Сэм.
Себастьян Роше
актер

Американская и новозеландская актриса Лесли-Энн Брандт выразила соболезнования семье Нила.

"Выдающийся человек и артист. Новая Зеландия потеряла гиганта и одного из величайших талантов", – подчеркнула актриса.

Новозеландский актер Карл Урбан добавил, что старший коллега был "вдохновляющим для многих, кто следовал по его новаторскому пути".

"Он был национальным достоянием и так много дал Новой Зеландии и всему миру", – отметил Урбан.

В 2023-м Сэм публично рассказал, что у него диагностировали рак крови третьей стадии. Однако в апреле 2026-го Нил сообщил в беседе с австралийским телеканалом 7News, что его состояние значительно улучшилось.

Я живу с определенным типом лимфомы около 5 лет. Я проходил химиотерапию. Было тяжело, но это помогало мне выжить. <...> Мне только что сделали сканирование, и выяснилось, что рака в моем теле нет. Это так необычно. Я очень, очень рад.
Сэм Нил
актер

Тогда же актер говорил, что не боится смерти, однако хотел бы прожить "еще десяток-другой", потому что у него много планов.

"Пора бы мне сняться в еще одном фильме. Я не боюсь умереть, но это раздражало бы меня. <...> Мы построили прекрасные террасы, посадили оливковые деревья и кипарисы. Я хочу быть рядом и увидеть, как все это созреет. И у меня есть мои чудесные маленькие внуки. Я хочу увидеть, как они вырастут", – признался Сэм.

Актер и режиссер

Фото: кадр из фильма "Парк Юрского периода"; режиссер – Стивен Спилберг; производство – Amblin Entertainment, Universal Pictures

Сэм Нил родился в Северной Ирландии 14 сентября 1947-го, однако через несколько лет, в середине 1950-х, семья переехала в Новую Зеландию. Нил отучился в Кентерберийском университете, там же заинтересовался актерским мастерством. Впоследствии он также получил степень по английской литературе в Университете Виктории.

Актерскую карьеру Нил начал в Новой Зеландии, а в 1977-м получил первую главную роль в ленте "Спящие псы". Фильм вышел на международный уровень, а спустя пару лет Нил снялся в австралийской исторической драме "Моя блестящая карьера" вместе с Джуди Дэвис.

В 1993-м Нил исполнил легендарную роль палеонтолога Алана Гранта в "Парке Юрского периода" Стивена Спилберга. Также зрителям во всем мире он запомнился благодаря роли кардинала Томаса Уолси в сериале "Тюдоры".

В целом в его фильмографии порядка 160 проектов, в том числе такие крупные, как "Мертвый штиль", "Одержимость", "Охота за "Красным Октябрем". Он также реализовался в качестве режиссера, снимал полнометражные фильмы и короткометражки, игровые и документальные ленты.

Сэм Нил был трижды номинирован на премию "Золотой глобус".

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