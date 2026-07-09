Экс-солист группы Modern Talking Томас Андерс отреагировал на смерть Бонни Тайлер

Британская певица Бонни Тайлер умерла в возрасте 75 лет. В последнее время у знаменитости были серьезные проблемы со здоровьем – она провела в искусственной коме более месяца. Подробности – в материале Москвы 24.

"Ваш голос останется в наших сердцах"

Певица Бонни Тайлер умерла в возрасте 75 лет в больнице в Португалии. Причиной стала болезнь, от которой знаменитость проходила лечение в последнее время.

По данным СМИ, Тайлер почувствовала сильные боли в области живота и была госпитализирована в начале мая. Медики диагностировали перфорацию желудочно-кишечного тракта, которую удалось устранить в ходе срочной операции. Однако инфекционно-воспалительный процесс продолжился, вследствие чего состояние певицы усугубилось и врачи ввели ее в искусственную кому.

Позже стало известно, что операция была проведена после разрыва аппендикса.

В середине июня певица пришла в сознание.

"Бонни больше не в коме, но по-прежнему серьезно больна. Хотя ее состояние улучшается, процесс выздоровления идет медленно", – рассказал тогда представитель исполнительницы прессе.

Подписчики в соцсетях выразили соболезнования семье легендарной певицы и отметили, какой вклад она внесла в развитие музыки.

"Ваш голос останется в наших сердцах", "замечательная, фантастическая певица покинула этот мир", "ты была и всегда будешь иконой", "спасибо за вашу фантастическую музыку", – написали комментаторы.

Немецкий поп-певец, музыкант, экс-солист группы Modern Talking Томас Андерс опубликовал в своих соцсетях совместное фото с Бонни.

"Я всегда буду помнить наши совместные музыкальные моменты, и каждый раз мы встречались с большой любовью. Спасибо за замечательные воспоминания, ты никогда не будешь забыта", – написал Томас.

Австралийская певица и музыкант Тина Арена отметилась в комментариях в соцсетях Бонни.

"Мне повезло, что я несколько лет назад пересеклась с ней. <...> Она была сильнейшей женщиной и артистом", – написала Тина.

Американский гитарист Алекс Сколник написал в своих соцсетях, что ему также посчастливилось поработать с певицей около 20 лет назад.





Алекс Сколник американский гитарист Бонни была невероятно веселой, жизнелюбивой и удивительно "земной" и простой для такой легенды.

Бонни Тайлер до последнего продолжала работать, вести страницы в соцсетях и заниматься благотворительностью.

Характерный тембр

Фото: Getty Images/David Redfern

Бонни Тайлер (настоящее имя – Гейнор Хопкинс) родилась в Великобритании 8 июня 1951-го. Изначально выступала под псевдонимом Шэрен Дэвис, это было в конце 1960-х годов. В середине 1970-х она подписала контракт с лейблом RCA Records и сменила сценическое имя на Бонни Тайлер.

Одной из прорывных песен оказалась Lost in France, вышедшая в 1977-м. Чуть ранее певица перенесла операцию по удалению узелков на голосовых связках, однако нарушила предписания медиков по реабилитации, которые строго запретили ей разговаривать несколько недель. В итоге ее голос навсегда приобрел знаменитую хрипотцу, которая впоследствии стала визитной карточной Бонни.

Мировой хит It’s a Heartache, вышедший в 1978-м, уже был записан с изменившимся тембром. Тайлер достигла карьерного пика в начале 1980-х, альбом Faster Than the Speed of Night (1983) принес ей международную славу, а хит Total Eclipse of the Heart возглавил чарты США, Великобритании и других стран.

Тайлер выпустила 18 студийных альбомов, последний релиз состоялся в 2021-м. Бонни была трижды номинирована на престижную премию "Грэмми". Певица также была удостоена ордена Британской империи за вклад в музыку.

