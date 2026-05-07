07 мая, 11:01

Шоу-бизнес

Певица Бонни Тайлер попала в больницу в Португалии

Фото: Getty Images/Europa Press/Cesar Arxina

Британская певица Бонни Тайлер попала в больницу в Португалии для срочной операции. Об этом говорится в заявлении представителей исполнительницы в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"С большим сожалением сообщаем, что Бонни госпитализировали в городе Фару, Португалия, где она проживает, для срочной операции на кишечнике. Операция прошла успешно, сейчас она восстанавливается", – говорится в сообщении.

Другие подробности не приводятся. По данным СМИ, Тайлер в последние дни испытывала сильную боль в животе, врачи диагностировали у нее перфорацию желудочно-кишечного тракта.

Ранее 66-летний актер Винг Реймз, известный по фильмам "Миссия невыполнима" и "Криминальное чтиво", был экстренно госпитализирован. Он потерял сознание в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. Представитель Реймза уточнил, что причиной мог стать тепловой удар. По данным СМИ, его уже выписали из больницы.

