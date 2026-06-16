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16 июня, 08:53

Происшествия

В Татарстане объявлен режим ракетной опасности

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Олег Спиридонов

Режим ракетной опасности объявлен в Татарстане. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на оповещение, которое поступило местным жителям от МЧС России.

Граждан призвали принять меры безопасности в связи с введением режима ракетной опасности. В частности, их попросили своевременно отправиться в укрытия или иные безопасные места, если они находятся на улице.

Тем, кто пребывает дома, порекомендовали не подходить к окнам, которые выходят в сторону возможной угрозы. Также их призвали отправиться в помещения со сплошными стенами.

Кроме того, были переведены в состояние повышенной готовности оперативные службы Татарстана. Органы правопорядка и системы оповещения функционируют в усиленном режиме, чтобы быстро реагировать на возможные происшествия.

Ранее ракета "Фламинго" была нейтрализована над Орловской областью в ночь на 15 июня. Губернатор Андрей Клычков уточнил, что речь идет о крупном снаряде с большим объемом взрывчатого вещества.

Глава Орловской области высказал благодарность военнослужащим за успешное отражение атаки. По его словам, ракета была уничтожена самолетом. В результате произошедшего никто не пострадал, разрушений также не выявлено.

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