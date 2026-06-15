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15 июня, 14:24

Происшествия

Глава Орловской области сообщил о сбитой над регионом ракете "Фламинго"

Фото: телеграм-канал "Губернатор Клычков"

Ракета "Фламинго" была нейтрализована над Орловской областью в ночь на 15 июня. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на главу региона Андрея Клычкова, который сделал подобное заявление во время оперативного совещания областного правительства.

Губернатор уточнил, что речь идет о крупном снаряде с большим объемом взрывчатого вещества. Клычков высказал благодарность военнослужащим за успешное отражение атаки. По его словам, ракета была уничтожена самолетом.

В течение ночи силы ПВО ликвидировали над регионом два БПЛА и одну ракету. Клычков уточнил, что в результате произошедшего никто не пострадал, разрушений также не выявлено.

Всего в это время были уничтожены 123 украинских беспилотника над российскими регионами. В частности, дроны перехватили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также над Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей.

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