ВСУ начинили атаковавший дом в Орле БПЛА поражающими элементами

Фото: МАХ/"Губернатор Клычков"

Беспилотник ВСУ, который нанес удар по жилому дому в Орле, был начинен поражающими элементами. Об этом заявил губернатор региона Андрей Клычков в МАХ.

"Не прошло и месяца после ракетной атаки ВСУ на общежитие в Старобельске, где погибли ни в чем не повинные студенты, и очередной украинский БПЛА, начиненный поражающими элементами, целенаправленно бьет по жилому дому в Орловской области", – указал он.

По словам губернатора, жителей дома доставили в пункты временного размещения. Они обеспечены питанием и всем необходимым.

В настоящее время муниципалитет решает вопросы восстановления квартир и компенсации за повреждения имущества.

Украинский беспилотник атаковал жилой дом в Орле 14 июня. В результате один человек погиб, еще восемь получили травмы.

За ситуацией следят МЧС и правоохранители. Областная прокуратура взяла под контроль соблюдение прав граждан и оказание им всесторонней помощи после атаки БПЛА.

