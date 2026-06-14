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14 июня, 12:38

Происшествия

ВСУ начинили атаковавший дом в Орле БПЛА поражающими элементами

Фото: МАХ/"Губернатор Клычков"

Беспилотник ВСУ, который нанес удар по жилому дому в Орле, был начинен поражающими элементами. Об этом заявил губернатор региона Андрей Клычков в МАХ.

"Не прошло и месяца после ракетной атаки ВСУ на общежитие в Старобельске, где погибли ни в чем не повинные студенты, и очередной украинский БПЛА, начиненный поражающими элементами, целенаправленно бьет по жилому дому в Орловской области", – указал он.

По словам губернатора, жителей дома доставили в пункты временного размещения. Они обеспечены питанием и всем необходимым.

В настоящее время муниципалитет решает вопросы восстановления квартир и компенсации за повреждения имущества.

Украинский беспилотник атаковал жилой дом в Орле 14 июня. В результате один человек погиб, еще восемь получили травмы.

За ситуацией следят МЧС и правоохранители. Областная прокуратура взяла под контроль соблюдение прав граждан и оказание им всесторонней помощи после атаки БПЛА.

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