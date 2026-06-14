Пожилая женщина пострадала после атаки БПЛА в Смоленской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Пенсионерка пострадала из-за атаки БПЛА в Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин в мессенджере MAX.

"В Вязьме в результате падения обломков беспилотника произошло повреждение и возгорание частного жилого дома. К сожалению, пострадала пожилая женщина", – говорится в публикации.

По словам Анохина, пострадавшая госпитализирована. Ее состояние стабильное, врачи оказывают необходимую медпомощь. Губернатор пожелал раненой скорейшего выздоровления.

Он также уточнил, что пожар в доме локализован. На месте ЧП работают специалисты МЧС и оперативных служб.

Между тем в Ярославской области отражена массовая атака украинских дронов. Большинство из них были сбиты, но обломки упали на промышленные объекты по хранению топлива. Возгорание ликвидируют экстренные службы, пострадавших нет, рассказывал глава региона Михаил Евраев.