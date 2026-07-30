Депутат Миронов: бесплатное горячее питание должно предоставляться всем школьникам

Фото: Агентство ''Москва''/Дмитрий Белицкий

В России предложили предоставлять бесплатное горячее питание всем ученикам с 1-го по 11-й классы. С такой инициативой выступил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

"Мы будем добиваться, чтобы все дети получали одинаковое, качественное, хорошее, бесплатное питание с 1-го по 11-е классы", – приводит ТАСС слова депутата.

Парламентарий отметил, что в школах регулярно возникают скандалы, когда одних детей за деньги "кормят нормально", а других сажают за отдельные столы для льготников "со скудными обедами". Он напомнил, что в 2020 году Госдума утвердила норму о горячем питании только для начальной школы.

"Уже тогда мы предлагали распространить эту норму на всех учащихся. Это вопрос и здоровья детей, и финансов родителей", – заключил Миронов.

Учебный год во всех российских школах и колледжах стартует с первого занятия проекта "Разговоры о важном". Темами первого учебного дня станут единство народов России, сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей.

Ранее в Общественной палате России предложили ввести дополнительные зимние каникулы с 22 февраля по 1 марта для российских школьников 1–4-х классов. По словам экспертов, дополнительный отдых зимой поможет детям восстановить силы в середине учебной четверти.