Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:57

Политика
Главная / Новости /

Депутат Миронов: бесплатное горячее питание должно предоставляться всем школьникам

В Госдуме предложили предоставлять бесплатное питание всем школьникам

Фото: Агентство ''Москва''/Дмитрий Белицкий

В России предложили предоставлять бесплатное горячее питание всем ученикам с 1-го по 11-й классы. С такой инициативой выступил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

"Мы будем добиваться, чтобы все дети получали одинаковое, качественное, хорошее, бесплатное питание с 1-го по 11-е классы", – приводит ТАСС слова депутата.

Парламентарий отметил, что в школах регулярно возникают скандалы, когда одних детей за деньги "кормят нормально", а других сажают за отдельные столы для льготников "со скудными обедами". Он напомнил, что в 2020 году Госдума утвердила норму о горячем питании только для начальной школы.

"Уже тогда мы предлагали распространить эту норму на всех учащихся. Это вопрос и здоровья детей, и финансов родителей", – заключил Миронов.

Учебный год во всех российских школах и колледжах стартует с первого занятия проекта "Разговоры о важном". Темами первого учебного дня станут единство народов России, сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей.

Ранее в Общественной палате России предложили ввести дополнительные зимние каникулы с 22 февраля по 1 марта для российских школьников 1–4-х классов. По словам экспертов, дополнительный отдых зимой поможет детям восстановить силы в середине учебной четверти.

Психолог объяснила, зачем в школах вводят оценки за поведение

Читайте также


политикаобщество

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

Необычные рецепты закруток на зиму

В конце июля начинается сезон консервации: огурцы, помидоры, грибы – все идет в ход

Как не допустить фатальных ошибок при консервации?

Читать
закрыть

Россиян начали штрафовать за показ значков запрещенных соцсетей

Под санкции подпадают не только блогеры, но и предприниматели, курьеры, владельцы магазинов и даже образовательные учреждения

Читать
закрыть

Почему москвичи переходят на оптовые закупки на рынках

Эксперты предупреждают, что такой подход требует рациональности

Читать
закрыть

Как в России будут бороться со сталкингом

Доработанный законопроект против сталкинга в РФ направлен на отзыв в правительство

Читать
закрыть

Почему в РФ возник запрос на "женское такси"

Девушки признались, что ощущают себя в безопасности с водителем своего пола

Психолог назвал запрос на "женское такси" полноценным сексизмом

Читать
закрыть

В Сети раскритиковали россиянку, которая развеяла прах матери над рекой

В целом нарушения каких-либо норм в подобных действиях нет, однако есть нюансы

Читать
закрыть

Москвичка едва не потеряла зуб из-за опасного эксперимента

Установка пломб без специального оборудования и знаний может нанести серьезный вред здоровью

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика