Предмет "Духовно-нравственная культура России" появится в школах в 2026 году

Фото: depositphotos/uatp12

Минпросвещения РФ начнет поэтапное введение предмета "Духовно-нравственная культура России" (ДНКР) в школах с нового учебного года. Об этом рассказал глава министерства Сергей Кравцов.

"В новом учебном году начнется поэтапное введение предмета "Духовно-нравственная культура России", по этому предмету также готовим учебники", – отметил министр, которого цитирует РИА Новости.

ДНКР будет изучаться со второго полугодия 2026/27 учебного года в 5-х классах (17 часов) и с 2027/28 учебного года в 6-х и 7-х классах (по 34 часа). Целью предмета будет формирование у школьников мировоззрения, которое будет основано на традиционных духовно-нравственных ценностях РФ.

В рамках нового предмета школьники будут изучать жизненные пути и взгляды государственных, общественных и культурных деятелей, а также ученых и военных, в том числе героев СВО.

Ранее сообщалось, что новые учебники по химии, физике и биологии для старших классов российских школ планируют подготовить к 2027 году. К их разработке привлечены Российская академия наук и МФТИ.

Министерство просвещения РФ также продолжает работу по созданию единого образовательного пространства, в рамках которой в ближайшие два года школы получат современное оборудование для изучения естественных наук и творческих дисциплин.