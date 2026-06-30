Три школьницы из Москвы получили по 400 баллов на ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сразу три школьницы из Москвы впервые за всю историю ЕГЭ получили по 400 баллов, заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Такой результат в одном субъекте – уникальный за всю историю ЕГЭ. Это пример таланта, упорства и большой работы. И конечно, за успехом стоят учителя, поддержка родителей, которые помогли раскрыть этот потенциал. <...> Поздравляю выпускниц и желаю им поступить в вуз мечты", – сказала вице-мэр.

Ракова уточнила, что одной из обладательниц максимального количества баллов стала выпускница школы № 1583 имени Керимова Вера Захарова. Девушка планирует построить карьеру в IT-сфере и мечтает поступить в МГУ имени Ломоносова. Она рассматривает механико-математический факультет и факультет вычислительной математики и кибернетики.

Еще одной ученицей, которая набрала 400 баллов по четырем предметам ЕГЭ, оказалась выпускница школы № 58 Дарья Ефимова. С 7-го класса она училась в математической вертикали, в 10-м – в проекте "Математическая вертикаль плюс", а в 11-м – в проекте "Московские математические классы".

По словам заммэра, девушку больше всего увлекают физика и информатика. Она рассматривает инженерные специальности в МГТУ имени Баумана, МФТИ и НИЯУ МИФИ.

Также максимальный результат по четырем предметам на ЕГЭ получила Маргарита Саломасова, выпускница школы № 1573. С 7-го класса она училась в математической вертикали, а в старшей школе – в предпрофессиональном IT-классе. Продолжить учебу девушка намерена в ведущих столичных вузах, рассказала Ракова.

Между тем выпускница школы № 1409 Екатерина Малкова сдала ЕГЭ на 500 баллов, с чем ее поздравил Сергей Собянин. Девушка получила по 100 баллов по каждому из пяти предметов – русскому языку, профильной математике, физике, химии и информатике. Это первый подобный результат за 25 лет существования ЕГЭ.