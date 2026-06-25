Средний балл ЕГЭ по географии в 2026 году составил 54,4

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Средний балл единого государственного экзамена (ЕГЭ) по географии в 2026 году составил 54,4. Об этом рассказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

По его словам, в текущем году число сдающих географию выросло на 4,5 тысячи.

"Средний балл, несмотря на то что больше стало выбирать (предмет для сдачи. – Прим. ред.), он примерно остался таким, как был в прошлом году. <…> В целом мы видим хорошие знания по географии, интерес к предмету", – сказал Кравцов на Форуме учителей географии и студентов профильных вузов в Национальном центре "Россия".

Ранее стало известно, что введение единого государственного учебника по географии начнется в школах России с 1 сентября 2028 года. Сейчас этот учебник находится в разработке. При этом вводить устный экзамен по географии в школах не планировалось.

