Содержание ЕГЭ по обществознанию изменится через 2 года

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Содержание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по обществознанию изменится через 2 года. Об этом рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов.

"Вы знаете, что мы вводим устный экзамен по истории в 9-м классе, и, соответственно, сейчас, в следующем учебном году, никаких изменений в предмете обществознания не будет", – приводит слова Кравцова ТАСС.

Он подчеркнул, что это связано с тем, что сейчас школьники учатся по действующей программе. Однако через два года ЕГЭ по обществознанию приведут в соответствие с новым курсом и новым учебником.

Как сообщалось ранее, экзамен по истории станет обязательным для девятиклассников со следующего года и будет проводиться перед основным государственным экзаменом. Нововведение будет форматом допуска к ГИА.

При этом вводить такую форму проверки знаний для выпускников 11-х классов Рособрнадзор не собирается.