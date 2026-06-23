Школьница в Москве сдала ЕГЭ на максимальные 400 баллов

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Выпускница московской школы № 1409 Екатерина Малкова получила 400 баллов за четыре предмета ЕГЭ: русский язык, профильную математику, физику и химию. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

"Сейчас школьница также ждет результат за пятый предмет – по информатике", – уточнили в департаменте.

По информации пресс-службы, девушка окончила инженерный предпрофессиональный класс, становилась призером олимпиады "Ломоносов" по физике, победителем метапредметного конкурса "Интеллектуальный мегаполис. Потенциал" и призером конференции "Инженеры будущего".

Малкова рассказала, что была удивлена и рада, когда узнала свои результаты экзаменов. По ее словам, учителя дали ей многое, и, считает она, именно благодаря им она смогла получить столько баллов.

"Активно готовиться к ЕГЭ я начала, когда перешла в 11-й класс – и этого времени мне хватило, чтобы набрать максимальный балл по четырем предметам", – отметила выпускница.

Девушка планирует построить карьеру в естественно-научной сфере, поэтому выбирает между биофизикой, биоинформатикой и наноинженерией в МГУ имени Ломоносова, МФТИ и РХТУ имени Менделеева.

"Это результат огромной работы нашей выпускницы и, конечно, заслуга ее педагогов. Такой пример вдохновляет, показывает, каких высот могут достичь московские школьники. Поздравляю Екатерину с выдающимся результатом! Уверена, она поступит в вуз мечты и добьётся больших профессиональных успехов!" – прокомментировала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Ранее выпускница Республиканского центра образования имени И. И. Ханбалаева Гюльмира Халифатова впервые в истории Дагестана набрала по 100 баллов по трем предметам ЕГЭ. Девушка сдала русский язык, профильную математику и физику.

Число выпускников, которые сдали ЕГЭ по истории на максимальные 100 баллов, увеличилось с 155 в 2025 году до 260 человек в текущем. Средний тестовый балл экзамена также вырос с 55,8 до 57,8, а доля высокобалльников – с 11,7 до 15%.