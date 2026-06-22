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22 июня, 17:19

Общество

В Дагестане впервые выпускница набрала 300 баллов по трем предметам на ЕГЭ

Фото: телеграм-канал "Минобрнауки РД"

Выпускница Республиканского центра образования имени И. И. Ханбалаева Гюльмира Халифатова впервые в истории Дагестана набрала по 100 баллов по трем предметам единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщила пресс-служба министерства образования и науки региона.

Уточняется, что девушка сдала на максимальные баллы русский язык, профильную математику и физику. Ранее она становилась призером Всероссийской олимпиады по истории, обществознанию и математике.

Сама выпускница указала, что эти 300 баллов – ее общая победа вместе с учителями. Педагоги всегда были рядом, объясняли, поддерживали и верили в нее.

Ранее в Минпросвещения России заявляли, что 154 школьника набрали максимальные 200 баллов за два предмета на ЕГЭ-2026. Вместе с тем количество участников экзаменов по истории, литературе, русскому языку и химии, набравших 100 баллов в основном периоде, составило 5 263 человека.

При этом количество человек, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ по истории, выросло в 1,5 раза.

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