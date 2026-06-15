Число стобалльников на ЕГЭ по истории выросло в 1,5 раза

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Количество человек, которые набрали 100 баллов в рамках Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории, выросло в 1,5 раза в 2026 году. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

При этом число высокобалльников увеличилось на 4%.

По словам главы Рособрнадзора, больше всего правильных ответов школьники дали на вопросы, которые были связаны с Великой Отечественной войной. Музаев считает, что таких результатов удалось добиться благодаря "Диктанту Победы".

ЕГЭ начали сдавать в России 1 июня. В этом году 11-классники могли выбрать для тестирования разные предметы. Обязательными остались русский язык и математика.

15 июня столичные школьники сдавали ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам. Всего в этот день экзамен писали 32 тысячи человек, включая 31 тысячу выпускников этого года. Иностранный язык для сдачи выбрали более 19 тысяч человек, биологию – свыше 11 тысяч, географию – порядка 2 тысяч.