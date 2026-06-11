График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

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11 июня, 04:38

Общество

Рособрнадзор исключил отмену ЕГЭ в 2027 году

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в обязательном порядке состоится в 2027 году и пройдет без серьезных изменений. Об этом сообщил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Я надеюсь, не будет никаких катаклизмов, подобных ковиду. Хотя мы даже в ковид проводили экзамен. Каких-то серьезных изменений пока мы не планируем", – добавил Музаев.

ЕГЭ начали сдавать в России 1 июня. В этом году 11-классники могут выбрать для тестирования разные предметы. Обязательными остались русский язык и математика.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил расширить право выпускников на пересдачу ЕГЭ. Парламентарий положительно оценил уже введенное с 2024 года правило, позволяющее пересдать один экзамен по выбору, назвав это абсолютно правильным шагом.

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