Не сдавшие ОГЭ 9-классники из Подмосковья смогут бесплатно получить рабочую профессию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московская областная дума приняла закон, согласно которому девятиклассники, не сдавшие или пропустившие ОГЭ, смогут бесплатно освоить рабочую профессию. Документ принят на 138-м заседании регионального парламента, сообщается на его сайте.

Как пояснила председатель комитета по образованию Линара Самединова, регион воспользовался правом, которое федеральный законодатель предоставил субъектам в 2025 году. Новый порядок коснется двух категорий подростков, при этом обучение не будет принудительным.

"На сегодняшний день, если подросток не сдал итоговый экзамен после 9-го класса, он не получает аттестат. Это в свою очередь закрывает ему возможность продолжить обучение как в 10-м классе, так и в профессиональной образовательной организации. Принятый же закон предлагает выход из этой ситуации", – объяснила Самединова.

При этом выпускник, получивший неудовлетворительную оценку, все равно должен будет прийти на пересдачу.

Перечень профессий и список колледжей, которые будут проводить обучение, утвердит правительство Московской области с учетом запросов работодателей. Те, кто не сдал ОГЭ в июне 2026-го, уже подпадают под действие закона. Обучение стартует с 1 октября 2026 года.

Основной период ОГЭ стартовал 2 июня. В этот день выпускники написали обязательный экзамен по математике. Во вторник, 9 июня, свыше 122 тысяч девятиклассников сдавали русский язык – он также является обязательным предметом.

