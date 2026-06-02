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02 июня, 10:54

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Основной период проведения ОГЭ начался в Москве

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

В Москве стартовал основной период проведения ОГЭ для учащихся 9-х классов, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"ОГЭ в основной период сдадут более 127 тысяч 9-классников. Свыше трети из них – 47 тысяч – выбрали для сдачи два экзамена вместо четырех – математику и русский язык, поскольку приняли решение продолжить обучение в колледже. В этом году таких ребят на 20% больше, чем в прошлом", – отметили в пресс-службе.

По данным департамента, ученики, планирующие перейти в 10-й класс, будут сдавать четыре экзамена. Наибольшей популярностью среди предметов по выбору пользуются информатика, физика и биология – 35, 20 и почти 13 тысяч человек соответственно.

Экзамены пройдут в следующие даты:

  • 2 июня – обязательный экзамен по математике. Он продлится 3 часа 55 минут. Учащимся разрешено использовать линейку для построения чертежей, а также справочные материалы. Результаты будут известны не позднее 10 июня;
  • 5 июня – экзамены по физике, информатике, биологии, химии, географии, истории, обществознанию, литературе, а также иностранным языкам – английскому, французскому, немецкому и испанскому;
  • 6 июня – сдача иностранных языков и информатики;
  • 9 июня – обязательный ОГЭ по русскому языку;
  • 16 и 19 июня – экзамены по выбору;
  • с 29 июня по 6 июля – резервные дни.

Также с этого года расширен список предметов, которые можно сдавать в компьютерной форме. К информатике, иностранным языкам, географии и физике добавились биология и история. До этого экзаменационные работы выполнялись на бумажных бланках, уточнили в департаменте.

В Москве 18 мая завершился досрочный период проведения ОГЭ, который проходил с 21 апреля. Участие в нем приняли свыше 100 московских школьников.

Досрочный этап доступен для 9-классников, которые не имеют академической задолженности, освоили учебный план, прошли итоговое собеседование по русскому языку, а также имеют уважительную причину для невозможности участия в основном периоде государственной итоговой аттестации.

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