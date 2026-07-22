Мадьяр заявил, что жена Орбана укачивала его в младенчестве

Фото: ТАСС/EPA/ROBERT HEGEDUS

Жена экс-премьера Венгрии Виктора Орбана Анико Леваи укачивала нынешнего главу правительства Петера Мадьяра, когда тот был младенцем. Об этом сообщил новостной портал Index.

"Она (Леваи – Прим. ред.) как-то раз мне сказала, что с очень немногими людьми общается на "ты", но со мной так, потому что во время работы адвокатом часто качала меня на коленях", – отметил Мадьяр.

Глава правительства рассказал, что раньше Леваи работала в юридической фирме его отца. Она часто приглядывала за Мадьяром.

Ранее сообщалось, что Орбан может вернуться к власти в Венгрии из-за чрезмерно радикальных шагов Мадьяра. Журналисты посчитали, что поспешное изменение конституции, отсутствие общественных консультаций и обход процедурных гарантий "подрывали верховенство права".