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01 июля, 07:16

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Magyar Nemzet: Орбан может вернуться к власти в Венгрии при провале Мадьяра

СМИ допустили возвращение Орбана к власти в Венгрии

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может вернуться к власти из-за чрезмерно радикальных шагов нового премьера Петера Мадьяра. Об этом говорится в статье газеты Magyar Nemzet.

По данным журналистов, одна из структур американского финансиста Джорджа Сороса – Human Rights Watch – беспокоится за политическое направление Венгрии. В частности, поспешное изменение конституции, отсутствие общественных консультаций и обход процедурных гарантий "подрывают верховенство права".

"Их интересует то, что если Мадьяр с самого начала будет выходить за рамки дозволенного, он поставит под угрозу планы глобалистов в отношении Венгрии. Эта расправа может привести к быстрому падению и возвращению Орбана", – говорится в статье.

Ранее Мадьяр заявил, что новое правительство Венгрии может инициировать процедуру импичмента президента страны Тамаша Шуйока, если он откажется добровольно покинуть свой пост.

По словам премьера, президент не справился со своими обязанностями и не препятствовал злоупотреблениям, которые совершало правительство Орбана. Сам Шуйок отказался уходить в отставку и заявил, что продолжит исполнять свои обязанности.

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