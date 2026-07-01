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01 июля, 06:57

Политика

Дмитриев после слов Мерца про футбол поинтересовался, на что способна Германия

Фото: ТАСС/AP/Ebrahim Noroozi

Глава РФПИ и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев задался вопросом, на что способна Германия, в ответ на пост канцлера ФРГ Фридриха Мерца о вылете немецкой сборной из чемпионата мира по футболу.

Сборная Германии выбыла из турнира после поражения команде из Парагвая в 1/16 финала ЧМ-2026. Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти парагвайцы оказались точнее и победили со счетом 4:3.

После этого Мерц написал в соцсети X, что немцы стоят плечом к плечу в моменты своих поражений, что делает их сильными.

"Мерц и Германия стоят плечом к плечу в поражении, и именно это делает их сильными – просто перефразирую канцлера Мерца или того, кто пишет для него эти нелепые твиты о футболе. Если они не могут разобраться ни с твитами о футболе, ни с иммиграцией, ни с энергетикой, ни с экономикой, то на что они вообще способны?" – поинтересовался Дмитриев.

Главный тренер немецкой сборной Юлиан Нагельсманн после поражения от сборной Парагвая заявил, что команда Германии перестала быть первоклассной. Он признал, что уровень немецких игроков опустился до среднего уровня.

Тем временем вратарь сборной Германии Мануэль Нойер объявил о завершении своей карьеры в национальной команде. Он выразил сожаление, что "все закончилось именно так".

Парагвай победил Германию в 1/16 финала ЧМ по футболу

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