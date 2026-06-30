30 июня, 17:21Спорт
Футболист Нойер объявил о завершении карьеры в сборной Германии
Фото: Getty Images/Michael Reaves
Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер объявил о завершении своей карьеры в национальной команде. Его слова приводит Bayern&Germany на странице в соцсети X.
"Невероятно горько, что все закончилось именно так", – сказал футболист.
Нойер стал рекордсменом по числу проведенных матчей на чемпионатах мира среди вратарей. Игра второго тура группового ЧМ-2026 с Кот-д'Ивуаром стала для него 21-й, что дало ему возможность по этому показателю обойти француза Уго Льориса. Всего на счету Нойера 23 матча в рамках мундиалей.
Ранее немецкая сборная проиграла парагвайской команде на ЧМ. Основное время завершилось со счетом 1:1, однако в серии пенальти парагвайцы оказались сильнее, она закончилась 4:3 в их пользу.
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн после поражения признал, что национальная команда перестала быть первоклассной. По его мнению, уровень немецких игроков опустился до среднего уровня.
Парагвай победил Германию в 1/16 финала ЧМ по футболу