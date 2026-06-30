Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июня, 17:21

Спорт

Футболист Нойер объявил о завершении карьеры в сборной Германии

Фото: Getty Images/Michael Reaves

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер объявил о завершении своей карьеры в национальной команде. Его слова приводит Bayern&Germany на странице в соцсети X.

"Невероятно горько, что все закончилось именно так", – сказал футболист.

Нойер стал рекордсменом по числу проведенных матчей на чемпионатах мира среди вратарей. Игра второго тура группового ЧМ-2026 с Кот-д'Ивуаром стала для него 21-й, что дало ему возможность по этому показателю обойти француза Уго Льориса. Всего на счету Нойера 23 матча в рамках мундиалей.

Ранее немецкая сборная проиграла парагвайской команде на ЧМ. Основное время завершилось со счетом 1:1, однако в серии пенальти парагвайцы оказались сильнее, она закончилась 4:3 в их пользу.

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн после поражения признал, что национальная команда перестала быть первоклассной. По его мнению, уровень немецких игроков опустился до среднего уровня.

Парагвай победил Германию в 1/16 финала ЧМ по футболу

Читайте также


спорт

Помогают ли видеоигры бороться с одиночеством?

Эксперты уверены: видеоигры действительно могут помочь бороться с депрессией

Читать
закрыть

Чем опасно использование патчей для лица?

В некоторых случаях они создают окклюзию

Читать
закрыть

Что известно о жестокой расправе над студентом из Омска?

Юношу связали скотчем и нанесли множественные удары ножом

Читать
закрыть

Принесет ли субтропический гребень рекордную жару в Москву?

3 июля местами на юго-востоке столицы температура будет подниматься до 27–29 градусов

Читать
закрыть

Что известно о массовом отравлении наркотиками в Подмосковье?

В Подмосковье задержали именинника, на вечеринке которого гости отравились наркотиками

Читать
закрыть

Чем подросткам заняться в рамках "Лета в Москве"?

Бесплатный летний лагерь "Молодежь Москвы ждет желающих от 18 до 35 лет на 12 тематических сменах

Детская школа безопасности на Северном речном вокзале организовала мероприятия до 5 июля

Читать
закрыть

Нужно ли обучать россиян езде на праворульных машинах?

Власти задумались над этим для снижения риска аварий с участием таких автомобилей

Читать
закрыть

Как распознать мошенников при бронировании тура?

Важно перезванивать по телефонам с официальных сайтов туроператоров и задавать уточняющие вопросы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика