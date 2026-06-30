Футболист Нойер объявил о завершении карьеры в сборной Германии

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Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер объявил о завершении своей карьеры в национальной команде. Его слова приводит Bayern&Germany на странице в соцсети X.

"Невероятно горько, что все закончилось именно так", – сказал футболист.

Нойер стал рекордсменом по числу проведенных матчей на чемпионатах мира среди вратарей. Игра второго тура группового ЧМ-2026 с Кот-д'Ивуаром стала для него 21-й, что дало ему возможность по этому показателю обойти француза Уго Льориса. Всего на счету Нойера 23 матча в рамках мундиалей.

Ранее немецкая сборная проиграла парагвайской команде на ЧМ. Основное время завершилось со счетом 1:1, однако в серии пенальти парагвайцы оказались сильнее, она закончилась 4:3 в их пользу.

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн после поражения признал, что национальная команда перестала быть первоклассной. По его мнению, уровень немецких игроков опустился до среднего уровня.