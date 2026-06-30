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30 июня, 10:04

Спорт

Первой парой 1/8 финала ЧМ-2026 стали команды Марокко и Канады

Фото: РИА Новости

Команды Марокко и Канады стали первой сформированной парой в плей-офф ЧМ-2026. Об этом сообщает "Газета.ру".

Игра состоится 4 июля в Хьюстоне на "Эн-Ар-Джи Стэдиум", начало – в 20:00 по московскому времени.

Марокканцы в матче 1/16 финала одержали победу над нидерландцами. Основное время закончилось со счетом 1:1, после дополнительного времени счет составил 3:2 в пользу сборной Марокко.

Канадцы встретились с командой ЮАР, игра завершилась со счетом 1:0. Единственный гол принадлежит Стефену Эуштакиу.

Чемпионат мира по футболу проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. Групповой этап мундиаля завершился в ночь на 28 июня. Среди 48 участников чемпионата мира 6 не смогли набрать ни одного очка.

На чемпионате мира по футболу стартовал плей-офф

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