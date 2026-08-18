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Политика

Глава МИД КНДР получила от Лаврова поздравительную телеграмму

Фото: depositphotos/creisinger

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил главу МИД КНДР Цой Сон Хи с Днем освобождения Родины, который отмечается 15 августа. Текст поздравительной телеграммы распространило Центральное телеграфное агентство Кореи.

В послании глава российской дипломатии напомнил, что в 1945 году советские воины и корейские патриоты совместными действиями разгромили милитаристскую Японию, освободив корейский народ от многолетнего колониального господства и приблизив завершение Второй мировой войны.

Лавров также подчеркнул, что заложенные предками традиции боевого товарищества между Москвой и Пхеньяном сегодня получают продолжение. В качестве подтверждения он упомянул участие военнослужащих Корейской народной армии в операции по освобождению Курской области от украинских нацистов и иностранных наемников.

Ранее Владимир Путин и зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев направили поздравительные телеграммы лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю годовщины освобождения Кореи от японской оккупации.

В послании президента подчеркивается, что этот праздник стал символом мужества и стойкости корейского народа. Российский лидер напомнил, что именно тогда были заложены "прочные традиции боевого братства и взаимопомощи"

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