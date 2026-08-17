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17 августа, 20:12

Транспорт

В аэропорту Внуково вновь ввели ограничения

Фото: depositphotos/Chalabala

В аэропорту Внуково вновь ввели ограничения – авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Меры были приняты, поскольку в районе аэропорта введены временные ограничения на использование воздушного пространства, объяснили в ведомстве. Это также необходимо, чтобы обеспечить безопасность полетов.

В расписании рейсов возможны корректировки. Чтобы уточнить их статус, можно использовать онлайн-табло аэропорта.

Аналогичные меры вводились ранее, рейсы обслуживались по согласованию с уполномоченными органами. Позже ограничения были сняты.

Вместе с этим известно, что Россия и Таиланд прорабатывают вопрос запуска прямых рейсов таиландских авиакомпаний в Москву. По словам главы Минвостокразвития РФ Алексея Чекункова, сейчас все перелеты выполняет именно российская сторона, поэтому министр пригласил таиландские авиакомпании присоединиться к этой работе.

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