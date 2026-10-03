Один человек погиб при обрушении породы на шахте под Североуральском

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Один человек погиб при локальном обрушении горной породы на шахте "Черемуховская-Глубокая" вблизи Североуральска Свердловской области. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Обрушение произошло утром 3 октября на горизонте 1 040 метров. Из-под завала специализированная служба извлекла тело мужчины без признаков жизни.

В момент происшествия в шахте находились 98 человек. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, эвакуация не проводилась, а происшествие не повлияло на режим работы предприятия.

Работы приостановили только на участке обрушения. Прокуратура начала проверку соблюдения требований безопасности при проведении горных работ и законодательства об охране труда, к ней планируют привлечь специалистов других надзорных органов.

Ранее один человек погиб при пожаре, возникшем вечером 1 октября на территории химзавода в подмосковном Краснозаводске. В результате возгорания на предприятии обрушилась конструкция. Предварительно сообщалось, что причина пожара техногенная.

Позднее пожарным удалось локализовать и затем полностью потушить возгорание.