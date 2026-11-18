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Переговоры Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Шэньчжэне были содержательны и полезны для России и Китая. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он отметил, что разговор прошел в товарищеской атмосфере, а лидеры общались открыто и откровенно. Встреча стала продолжением их постоянного диалога.

Кроме того, на встрече обсуждалась тема урегулирования украинского конфликта, добавил Ушаков. Стороны оценили итоги недавних трехсторонних переговоров Москвы, Вашингтона и Киева в Абу-Даби.

Переговоры Путина и Си Цзиньпина состоялись в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Одной из главных тем для обсуждения стало экономическое сотрудничество двух государств.

Встреча продлилась свыше двух часов. По словам председателя КНР, беседа с российским коллегой на полях саммита стала уже 50-й с 2013 года, включая очные контакты и диалоги в формате видеоконференции.