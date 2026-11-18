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Трехсторонняя встреча Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) состоится в резиденции "Цилинь Шаньчжуан" (в переводе "горная усадьба цилиня" – китайского единорога. – Прим. ред.). Об этом сообщает ТАСС.

В этой усадьбе проходят важные мероприятия. В частности, шэньчжэньский горком Компартии Китая и правительство города организуют там приемы.

Резиденция расположена у подножия горы Цилинь в северо-западной части особой экономической зоны Шэньчжэня. Вблизи находятся Лебединое озеро, поле для гольфа и крупнейший в Азии парк дикой природы.

Тем временем Путин уже встретился с Си Цзиньпином. Переговоры начались в расширенном составе с участием делегаций двух стран. Одной из основных тем стало экономическое сотрудничество Москвы и Пекина.

В ходе беседы российский лидер заявил, что работа РФ и КНР идет "по восходящей" на благо народов двух стран. По словам главы государства, она проходит на основе подписанного четверть века назад Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Глава КНР, в свою очередь, подчеркнул, что отношения двух стран имеют широкие перспективы и не подвержены мировой конъюнктуре.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что программа Путина на саммите АТЭС рассчитана на три дня. В нее также включена отдельная встреча с Си Цзиньпином и Трампом. Основные темы беседы, в которой примут участие лидеры трех государств, уже согласованы. Часть переговоров будет открыта для представителей СМИ.