Фото: ТАСС/Александр Щербак

Певец Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.) признался, что пока не может позволить себе еще одного ребенка из-за загруженного рабочего графика. Даже завести собаку артист сейчас считает для себя непозволительной роскошью. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Дронов объяснил, что воспитание ребенка требует постоянного внимания и времени. При нынешней занятости ни он, ни его супруга Екатерина Мизулина не смогут уделять малышу достаточно сил. Оставлять ребенка с няней или бабушками певец не хочет.

"Это мой ребенок. Если уж взялся за дело, надо довести его до конца качественно", – подчеркнул артист.

Похожая ситуация, по словам Дронова, складывается и с домашними животными. Он давно мечтает о собаке, но опасается, что из-за гастролей не сможет обеспечить ей необходимый уход. Певец признался, что в таком случае чувствовал бы себя виноватым.

При этом ранее Shaman рассказал, что рассчитывает получить от супруги на 35-летие лабрадора шоколадного окраса. День рождения исполнитель отметит 22 ноября. По его словам, они уже обсуждали такой подарок.