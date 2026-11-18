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Американские военные использовали в ходе операции против Ирана боеприпасы, которые ранее были признаны просроченными, но прошли повторную сертификацию. Об этом заявил исполняющий обязанности министра ВМС США Хунг Као на слушаниях в комитете сената по делам вооруженных сил, трансляцию которых вел телеканал C-SPAN 3.

По словам Као, значительную часть использованных боеприпасов удалось перекодировать. Изначально они имели обозначения "Эхо" и "Фокстрот", указывающие на истечение срока годности.

Объясняя решение ведомства, чиновник сравнил восстановление боеприпасов с возвращением свежести черствому хлебу. Он рассказал, что в детстве видел, как хлеб сбрызгивали водой и разогревали в микроволновке, после чего его снова можно было есть.

"Так же и с частью этих боеприпасов: мы провели их перекодировку и смогли отстрелять просроченные снаряды", – отметил Као.

Он также сообщил, что Пентагон вынужден искать способы поддержания боеготовности и пополнения запасов вооружений из-за нехватки производственных мощностей для выпуска твердотопливных ракетных двигателей.

Ранее сообщалось о телефонном разговоре премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом, посвященном возможному возобновлению военной операции против Ирана. По данным СМИ, беседа сопровождалась резкими высказываниями.