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Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) предоставила российскому лыжнику, призеру Олимпийских игр 2022 года в эстафете в составе сборной России Ивану Якимушкину нейтральный статус. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Кроме того, к международным соревнованиям допущены Мария Истомина, Павел Соловьев, Андрей Волков, Варвара Прохорова, Антон Дроботов, Тимофей Моисеев, а также члены персонала Мария Тихомирова, Игорь Иванусенко и Илья Чуб.

В сентябре FIS утвердила процедуру, по которой российские спортсмены смогут направлять заявки на получение нейтрального статуса. В заявлении атлеты подтверждают, что они отвечают установленным требованиям, и берут на себя обязательство их соблюдать. Со своей стороны FIS проводит проверку для оценки соответствия критериям допуска.

В свою очередь, министерство культуры Эстонии уведомило Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда о недопуске российских спортсменов к соревнованиям на территории республики. В частности, они не смогут участвовать в чемпионате мира среди юниоров и спортсменов до 23 лет по лыжным видам спорта в январе.