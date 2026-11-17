17 ноября, 19:00Общество
Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за гололедицы
Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок
В столичном регионе с 21:00 17 ноября начнет действовать желтый уровень погодной опасности из-за возможного образования гололедицы. Об этом сообщил Гидрометцентр России.
Предупреждение о потенциально опасных погодных условиях в Москве и области будет действовать 12 часов – до 09:00 среды, 18 ноября.
Также водителей в столице призвали выезжать на дороги только на зимней резине. Из-за ожидаемого похолодания и осадков автомобилистам рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию.
В Подмосковье дорожные службы перевели в режим повышенной готовности – для уборки и обработки трасс подготовили 174 единицы техники и 80 рабочих. Водителей попросили по возможности перенести дальние путешествия и избегать резких маневров.
Снегопад продлится в Москве весь день 18 ноября