Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

В столичном регионе с 21:00 17 ноября начнет действовать желтый уровень погодной опасности из-за возможного образования гололедицы. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Предупреждение о потенциально опасных погодных условиях в Москве и области будет действовать 12 часов – до 09:00 среды, 18 ноября.

Также водителей в столице призвали выезжать на дороги только на зимней резине. Из-за ожидаемого похолодания и осадков автомобилистам рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию.

В Подмосковье дорожные службы перевели в режим повышенной готовности – для уборки и обработки трасс подготовили 174 единицы техники и 80 рабочих. Водителей попросили по возможности перенести дальние путешествия и избегать резких маневров.

