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Разбившийся самолет в Кузбассе был транзитным. Об этом сообщил губернатор региона Илья Середюк в мессенджере MAX.

"Нахожусь на месте происшествия, где, предположительно, произошло крушение самолета, транзитного самолета, который пролетал через нашу область. Находится это место вблизи города Кемерово, села Ягуново", – написал глава Кузбасса.

По его словам, на месте происшествия развернут оперативный штаб, который он возглавляет. Также подключены силы МЧС, Росгвардии и медицины катастроф.

Самолет Ан-12 рухнул вечером 17 ноября. По данным СМИ, на борту находились 17 человек, все они погибли. Причина инцидента выясняется.

Ранее истребитель Су-30 потерпел крушение в Калининградской области в ходе учебно-тренировочного полета. Воздушное судно, летевшее без боекомплекта, упало в безлюдном районе. Экипаж успел катапультироваться, пилотов эвакуировали.

