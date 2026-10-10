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10 октября, 10:27

Происшествия

Уголовное дело возбуждено после жесткой посадки самолета Cessna в Забайкалье

Фото: MAX/"Восточное МСУТ СК России"

Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после жесткой посадки легкомоторного самолета Cessna в Забайкальском крае. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК России.

Следователи уже осмотрели место происшествия и допросили членов экипажа. Проводятся другие следственные действия для установления причин случившегося.

Как рассказала ТАСС пилот-инструктор и руководитель проектов авиакомплекса "Чирок" Лариса Касьян, самолет летел на дозаправку на аэродром Чирок в Амурскую область, чтобы затем отправиться дальше по маршруту, предположительно в Хабаровский край.

Самолет совершил аварийную посадку в Забайкальском крае 10 октября. У воздушного судна при взлете с взлетно-посадочной полосы города Сретенска произошел отказ двигателя, из-за чего борт опрокинулся и упал на крышу, получив повреждения винта, хвостовой балки и других элементов.

Cessna 182 выполнял санкционированный полет по маршруту Сретенск – Могоча – Чирок (Благовещенск) с целью перегона судна. На борту самолета находились летчик и авиатехник, их госпитализировали. После осмотра пострадавших в удовлетворительном состоянии отправили на амбулаторное лечение.

Воздушное судно принадлежит ООО "Авиапатруль ДВ". По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, авиакомпания-эксплуатант зарегистрирована в Хабаровском крае. Транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения предприятием требований закона о безопасности полетов.

В ходе проверки будут запрошены документы о техническом состоянии судна, проведении технического обслуживания, подготовке членов экипажа и реализации мероприятий системы управления безопасностью полетов. Ущерб, причиненный собственнику воздушного судна, уточняется.

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