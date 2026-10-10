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10 октября, 08:31

Происшествия

Следователи начали проверку после аварийной посадки самолета Cessna в Забайкалье

Фото: MAX/"Восточное МСУТ СК России"

Следователи проводят проверку после аварийной посадки легкомоторного самолета Cessna в районе взлетно-посадочной полосы Сретенска в Забайкальском крае. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Проверка проводится по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. В краевом министерстве природных ресурсов уточнили, что в течение пожароопасного сезона самолет использовался для авиапатрулирования и мониторинга лесопожарной ситуации.

При этом в день инцидента работников Читинской авиабазы на борту не было. Воздушное судно принадлежит авиакомпании ООО "Авиапатруль-ДВ".

"Из Сретенска воздушное судно выполняло полет, не связанный с авиалесоохранными работами, и направлялось на точку постоянного базирования", – добавили в министерстве.

В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что полет был санкционирован. Маршрут проходил по направлению Сретенск – Могоча – Чирок (Благовещенск).

Инцидент произошел 10 октября. У воздушного судна при взлете произошел отказ двигателя, вследствие чего самолет совершил аварийную посадку в Забайкальском крае. Предварительно, борт упал на крышу.

На борту самолета находились летчик и авиатехник, их госпитализировали. Однако после осмотра пострадавших в удовлетворительном состоянии отправили на амбулаторное лечение, существенного вреда здоровью врачи не выявили. При этом воздушное судно получило повреждения.

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