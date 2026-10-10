Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Забайкалье

Фото: МАХ/"МЧС Забайкальского края"

Легкомоторный самолет Cessna совершил аварийную посадку в городе Сретенске в Забайкальском крае. Находившиеся на борту летчик и авиатехник госпитализированы, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о падении самолета в районе взлетно-посадочной полосы (ВПП) поступило утром 10 октября по местному времени. Самолет принадлежал ФГБУ "Авиалесоохрана". По предварительной информации, причиной инцидента стал отказ двигателя при взлете.

Пилот и авиатехник получили травмы, степень их тяжести устанавливается. Пострадавших доставили в центральную районную больницу.

На месте происшествия работают экстренные службы. Огнеборцы отключили аккумулятор воздушного судна, чтобы предотвратить возникновение пожара. Всего к ликвидации последствий привлечены 20 человек и 7 единиц техники. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке. Борт выполнял транспортно-связные авиационные работы и доставлял груз от посадочной площадки Пиначево. Однако при посадке на турбазе на реке Жупанова судно опрокинулось и получило повреждения. Эксплуатантом вертолета является АО "Камчатское авиационное предприятие".

Экипаж, состоящий из трех человек, получил травмы легкой степени тяжести. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Камчатская транспортная прокуратура взяла на контроль ход расследования дела. Рассматриваются две основные версии ЧП: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования вертолета. Росавиация классифицировала событие с вертолетом Ми-8МТВ-1 как аварию.