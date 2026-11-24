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Американская модель Белла Хадид рассказала, что испытывает боль и неуверенность в себе из-за ухудшения состояния здоровья. Об этом она рассказала в интервью Harper's BAZAAR.

По словам Хадид, помимо болезни Лайма, у нее диагностированы синдром постуральной ортостатической тахикардии, предменструальное дисфорическое расстройство и эндометриоз. На фоне этого самочувствие модели сильно ухудшилось в октябре перед открытием показа Victoria's Secret.

Девушка уточнила, что ее легкие практически не работали и она не могла дышать.

"Только считала про себя: "Пять, четыре..." Мое тело просто случайно переходит из состояния в состояние: то мне по-настоящему хорошо, то все рушится в самые неподходящие моменты", – дополнила модель.

Кроме того, девушка призналась, что иногда тело и мозг перестают действовать согласованно: мозг хочет что-то сделать, а тело отвечает отказом. Окружающие, по мнению Хадид, не понимают, насколько тяжело ей справляться с усталостью и болью в теле.

Ранее сообщалось, что Хадид рассталась со своим возлюбленным Аданом Бануэлосом спустя два года. По словам источника, девушка переживала из-за окончания отношений с 36-летним ковбоем, поскольку они были серьезными.

Первые слухи о возникновении их пары появились в октябре 2023 года. Спустя несколько месяцев они сообщили, что официально вступили в отношения.