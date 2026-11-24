Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Новосибирске спасатели вскрыли дверь квартиры, в которой 3-летний мальчик оказался заперт с умершим отцом, рассказали в муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС).

Звонок поступил от старшего по дому на улице Большевистской. По его словам, из квартиры на одном из этажей лилась вода, внутри находился ребенок, который звал на помощь. У его отца были проблемы со здоровьем.

Прибывший на место экипаж МАСС вскрыл дверь. В ванной комнате был обнаружен мужчина 1972 года рождения, не подававший признаков жизни. Ребенка 2023 года рождения передали сотрудникам полиции, которые также прибыли на место происшествия.

Ранее в Стерлитамаке во время ремонта квартиры погибла 7-летняя девочка, на которую упал шкаф. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Правоохранители осмотрели квартиру, назначили судебно-медицинскую экспертизу и допросили родителей девочки.

