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Житель Санкт-Петербурга по имени Владимир нашел в парке 2 миллиона рублей и через суд признал право на них, так как за средствами никто не обратился. Об этом рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в телеграм-канале.

Деньги петербуржец нашел 30 ноября 2025 года – они лежали в сумке. О находке он сообщил в полицию. В конце марта этого года мужчина получил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела: установить фактического владельца денежных средств не удалось.

Владимир подал заявление в управление МВД по Невскому району о признании права собственности на деньги, но 15 мая получил отказ. После этого мужчина подал в суд иск.

Однако там не приняли утверждения ответчика о том, что петербуржец нарушил требования статьи 227 ГК РФ, которая регулирует ответственность за найденные вещи. Это связано с тем, что горожанин, как обнаруживший потерянное, выполнил свою обязанность, а доказательств сокрытия находки или попытки ее утаить в материалах дела не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в Бурятии 42-летний мужчина украл у родственников деньги и потратил их на развлечения. 26-летняя женщина обратилась в полицию после того, как обнаружила пропажу накоплений. Вместе с сожителем она откладывала деньги на отпуск – 130 тысяч рублей лежали под ковриком для собаки на втором этаже дома.

Выяснилось, что к краже причастен дядя сожителя потерпевшей, ранее судимый за аналогичные преступления. Мужчина переехал в город из Муйского района, но работу так и не нашел.