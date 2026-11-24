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Hi-Tech Mail открыл голосование в рамках премии "Лучший гаджет 2026 по версии Рунета", сообщили на сайте VK.

Пользователям предстоит выбрать лучшие устройства и технологии из более чем 200 номинантов. Премия пройдет уже в 17-й раз. В списке – десятки претендентов в 40 номинациях, объединенных в пять категорий:



смартфоны;

смарт-часы и наушники;

ноутбуки и планшеты;

техника для дома;

нейросети и тренды.

Каждый пользователь может отдать по одному голосу в каждой номинации. Результаты голосования объявят в декабре 2026 года. Ознакомиться с гаджетами подробнее и проголосовать можно на страницах соответствующих номинаций или на общей странице конкурса.

В 2025 году за технологии и гаджеты пользователи Рунета отдали более 180 тысяч голосов. В 2026 году проект продолжает награждать самые запомнившиеся устройства.

По словам главного редактора Hi-Tech Mail Ивана Остапенко, после бума нейроконтента в 2025 году в 2026-м наметился масштабный прорыв в развитии автономных ИИ-агентов. Он также подчеркнул, что число россиян, использующих ИИ-инструменты, продолжает расти. В связи с этим нейросети получили несколько отдельных номинаций.

Остапенко также отметил, что мировое внимание сейчас сосредоточено на новых форматах гаджетов. Первый складной смартфон компании Apple – iPhone Duo – он охарактеризовал как неоднозначное, но значимое устройство. По его словам, еще за полгода до анонса Duo задал тренд на "смартфоны-книжки", поэтому его выделили в отдельную номинацию.

"ИИ-кольца, ИИ-очки, ноутбуки с поддержкой локальных ИИ-моделей – этот поезд хайпа уже не остановить. Технологии проникли в наши дома, машины, а роботы уже приходят убирать пыль и мыть посуду по подписке. Новая номинация "Техника для дома" – ответ на этот тренд", – заключил он.

Ранее стало известно о московском стартапе "ВижуСам", который создает очки с искусственным интеллектом для людей с нарушениями зрения. Устройство должно помочь им самостоятельно ориентироваться дома и на улице. Пользователь сможет отдавать команды голосом, после чего встроенная камера и ИИ распознают находящиеся поблизости предметы и надписи и озвучат их.

