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Район Иломантси в Финляндии стал одним из основных мест незаконного пересечения границы с Россией. Об этом сообщила финская телерадиокомпания Yle.

По данным финских пограничников, с начала 2026 года в Финляндии зафиксировали 13 случаев незаконного перехода границы с Россией. Восемь случаев пришлись на провинцию Северная Карелия, семь из них – на район Иломантси.

Полковник штаба Пограничной охраны Финляндии Матти Питкянииттю сообщил, что всех подозреваемых в незаконном пересечении границы задержали. Гражданство задержанных пограничная служба не раскрывает. Один из последних нарушителей сам позвонил в экстренные службы уже после перехода границы. По словам Питкянииттю, задержанные не сопротивлялись и не представляли непосредственной угрозы для местных жителей.

Общая протяженность границы Финляндии с Россией составляет около 1 340 километров, из них забором оборудовано примерно 200 километров. Большая часть ограждения приходится на юго-восток страны. В Северной Карелии забор есть только на 35 из 304 километров границы. Остальная территория – в основном малонаселенные леса.

Неподалеку от границы проходит туристический маршрут "Дорога войны". В этих районах почти нет населенных пунктов, а местные жители привыкли к соседству с закрытой пограничной зоной, отмечает издание.

Ранее член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема указал, что Южная Карелия до прекращения приграничного сообщения ежедневно получала около миллиона евро благодаря приезду российских туристов. Теперь финские приграничные регионы лишились этого источника дохода, а последствия закрытия границы оказались крайне тяжелыми для местной экономики.

