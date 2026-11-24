Фото: met.police.uk

Лондонские полицейские изъяли 893 килограмма кокаина, которые пытались ввезти в Великобританию участники организованной преступной группы. Партию наркотиков нашли среди ящиков с апельсинами в рамках расследования деятельности группировки, сообщается на сайте полиции.

По словам руководителя расследования, детектива-суперинтенданта Линдси Билани, стоимость изъятого могла составлять миллионы фунтов стерлингов.

"Изъятие этих наркотиков стало серьезной потерей для преступной группы и одной из крупнейших конфискаций, которые мы проводили", – заявила она.

В ходе операции, прошедшей вечером 22 ноября на рынке в районе Лейтон, полицейские задержали пятерых мужчин в возрасте 27, 33, 41, 43 и 58 лет. Еще одного мужчину, которому 44 года, взяли под стражу поблизости. При нем находилось около 100 килограммов вещества, которое, предположительно, является кокаином.

Полиция также взяла под стражу двух мужчин 48 и 50 лет. При обыске жилого дома в Хартфордшире изъяли около 450 тысяч фунтов стерлингов. Кроме того, в грузовике, который остановили вблизи Мейдстона, обнаружили порядка 250 килограммов, предположительно, кокаина. Для дальнейшего досмотра грузовик направили в Дувр.

Все восемь задержанных остаются под стражей. Расследование продолжается.

Ранее в Москве правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в организации наркопроизводства. У них обнаружили и изъяли около 100 килограммов запрещенных веществ. По версии следствия, фигуранты оборудовали производство в нежилом помещении и планировали сбывать готовую продукцию, однако реализовать задуманное не успели – их задержали полицейские.

