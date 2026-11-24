Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Дополнительный персонал привлечен к работе в аэродромных службах столичного аэропорта Внуково из-за снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

Вместе с тем аэропорт привел в готовность спецтехнику. Для обработки самолетов специалисты будут использовать противообледенительную жидкость, ее в воздушной гавани достаточно.

Там добавили, что из-за ухудшения погодных условий ситуация на дорогах остается непредсказуемой. В связи с этим пассажирам напомнили, что доехать они могут на метро – станция "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии имеет выход прямо в терминал А.

Кроме того, раз в час от Киевского вокзала в авиагавань следует электропоезд. В пути он находится 33 минуты с учетом остановки на Аминьевской, где можно пересесть на одноименную станцию Большой кольцевой линии метрополитена.

В настоящее время в Москве действует желтый уровень погодной опасности из-за приближающегося циклона. С 24 по 26 ноября в столице и области ожидаются снегопады, метель, гололедица и снежные заносы.

По данным Гидрометцентра России, снежный покров в столичном регионе за 36 часов может вырасти до 15–25 сантиметров. Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду.

