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Минздрав России зарегистрировал оригинальный препарат "Пиролеста" (международное непатентованное наименование – пиротиниб) для терапии HER2-положительного метастатического рака молочной железы (мРМЖ), сообщили в пресс-службе фармкомпании "Петровакс Фарм".

Регистрация открывает для пациентов с таким диагнозом дополнительную возможность лечения. В пресс-службе подчеркнули, что новая терапия позволит расширить возможности контроля над агрессивной формой заболевания.

Вывод лекарства на российский рынок осуществляется в партнерстве с китайской компанией. Стороны также планируют поэтапно наладить производство препарата в России. Начало локализации намечено на 2027 год.

Ранее сообщалось о включении в перечень стратегически значимых лекарственных средств таргетного препарата для терапии рака печени и щитовидной железы. Лекарство выпускает компания "ОнкоТаргет", работающая на территории ОЭЗ "Технополис "Москва".

Средство воздействует непосредственно на опухолевые клетки, блокируя их рост, и позволяет увеличить продолжительность жизни пациентов. По результатам исследований биоэквивалентности препарат подтвердил соответствие оригиналу по показателям эффективности и безопасности. Производство организовано с соблюдением стандартов GMP.

